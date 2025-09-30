いよいよ今週末に開幕です！プロバスケットボールの熊本ヴォルターズがB2優勝を誓いました。 熊本市の健軍神社を訪れたB2リーグ熊本ヴォルターズのメンバーたち。遠山ヘッドコーチや選手やスタッフ約40人が必勝を祈願しました。来シーズンからシーズンの仕組みが変わるBリーグ。このため、今シーズンのヴォルターズのトップリーグ昇格はありません。