広東省深セン市で29日、深セン前海氷雪世界・国慶湾区氷雪カーニバルが開幕した。中国新聞網が伝えた。同プロジェクトの建築総面積は33万9300平方メートルで、このうち核心エリアとなるスーパースノーセンターの建築面積はサッカー場の標準サイズグラウンド14面分に相当する約10万平方メートルに達する。このプロジェクトは同日、ギネス世界記録によって世界最大の屋内スキー場に認定された。（提供/人民網日本語版・編集/KM）