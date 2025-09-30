『暴君一家の嫁』ついに連載化!? ソラジマ9月新作は“転生＆やり直し”てんこ盛りの新作Webtoon漫画が8作品も！Webtoonスタジオのソラジマから、2025年9月の新作ラインナップが到着しました！ なんと今月は、新作が全部で8作品も公開されるんです……！特に注目なのは、読切で大人気だった『暴君一家の嫁ですが、この執着は間違ってませんか？』の待望の連載スタート！さらに、最強の暗殺者が人生をやり直す『天才暗殺者