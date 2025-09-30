札幌市南区の豊平峡温泉が、市街化調整区域の違法建築に該当し、３０年以上、市から指導を受けていたことが分かりました。温泉側は「新たな申請の手続きをしている」と話しています。札幌市によると、豊平峡温泉は豊平峡ダム建設の作業員のための施設として１９６６年に建てられました。その後、建物は民間に売却されて、１９８７年に露天風呂が設置され営業を始めましたが、市街化調整区域に指定されたため都市計画法への違反が指