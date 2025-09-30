「みんなで大家さん」。３か月連続で分配金が支払われていないことがわかりました。大阪の不動産会社「都市綜研インベストファンド」は、賃貸物件に出資した人に年利７％の賃料収入を分配する投資商品「みんなで大家さん」を運営し、２０００億円以上を集めています。７月末、その投資商品の１つである成田空港近くで都市開発を行うプロジェクトの出資者に「分配金が遅延する」と連絡がありました。不動産会社からの支払い