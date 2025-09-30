老人ホームで入浴介助を受けた男性が全身やけどで死亡。介護福祉士の男を逮捕です。傷害致死の疑いで逮捕されたのは大阪市福島区に住む介護福祉士の三宅悠太容疑者（３８）です。警察によりますと三宅容疑者は今年６月、特別養護老人ホーム「アルカンシエル東成」で、半身まひで介護が必要な入所者の男性（７０代）に対し身体をベルトで固定する「リフト浴」での入浴介助中に高温の湯に入れて全身やけどを負わせ、その後、死