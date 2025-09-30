◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(30日、東京ドーム)巨人の田中将大投手が打席で苦笑いをみせる場面がありました。日米通算200勝のかかる一戦。3-2と1点リードで迎えた4回2アウト1塁の場面で田中投手が打席に立つと、マラー投手の投じた初球をフルスイング。するとバランスを崩しバッターボックス内で転倒し、本人も思わず苦笑いを浮かべます。その後はインコースのツーシームをコンパクトスイングで振り抜き、レフト前へのヒットを