厚生労働省は26日、WHO（＝世界保健機関）が日本を風しんが流行していない地域であることを示す「排除」状態にあると認めたことを発表しました。国内に定着したウイルスによる感染が3年間確認されていないことなどから、認定されたということです。風しんは、発疹や発熱、リンパ節の腫れなどの症状がでる感染症で、妊娠している女性が風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんに難聴や心臓疾患などの障害が起きることがあります。