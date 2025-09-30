１０月の始まる１日（水）の近畿地方は、変わりやすい天気に要注意。長時間お出かけされる方は、洗濯物は部屋干しがよさそうです。朝にかけて南東から湿った空気が流れ込むでしょう。その影響で、滋賀県など近畿の東側の地域で雨が降る見込みです。日中は晴れ間の出る所が多いですが、上空に寒気を伴う気圧の谷がやってくる影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。近畿の北側の地域を中心に天気が急変し、強い雨