新人警察官が誓いを新たに。警察学校で卒業式が行われ、36人が新たな一歩を踏み出しました。 熊本市の警察学校で行われたのは、ことし4月に採用された警察官36人の卒業式。卒業証書授与や辞令交付が行われた後、佐藤昭一県警本部長が「同期との連帯を頼りにして、前に進んでほしい」とエールを送りました。 ■梅田敬昌巡査（熊本中央署配属）「この6か月、辛いことも多くあったんですけれど、同期生がいたから何とか支