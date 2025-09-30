「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）日米通算２００勝に王手をかけている巨人・田中将大投手が、５回まで２失点と好投し、勝利投手の権利を手にした。初回先頭の中日・岡林に中前打を許したが、細川を中飛、上林はバットを折って二ゴロ、ボスラーも中飛に仕留めて立ち上がりを無失点でしのいだ。３点の援護を得た直後の二回は三者凡退で試合のリズムをつくった。三回も簡単に２死までこぎつけたが、岡林に一塁内野安打を