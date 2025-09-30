「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将大投手が四回の打席で転倒するハプニングに見舞われた。四回２死一塁で迎えた打席。中日・マラーの初球を狙っていたようで、田中将は１４５キロ直球をフルスイング。打球は惜しくもファウルとなったが、右腕は勢い余って打席内で転倒。幸いケガにはならず苦笑いを浮かべていたが、３球目のカットボールを捉えて左前打。何とか追加点を奪おうという気概が見えた打席だった。