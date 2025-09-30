ソフトバンクは３０日、又吉克樹投手（３４）に来季の選手契約を結ばないことを通達したと発表した。これを受け、又吉は自身のインスタグラムを更新し、「４年間本当にありがとうございました」と感謝。「怪我やリハビリ、優勝などたくさん経験させていただきました！一軍の試合が残っているなかで突然の報告になり申し訳ありません」とファンに謝罪した。今季は移籍４年目で初めて１軍登板なし。「チームはＣＳ日本シリーズ