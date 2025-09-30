2016年に米シンクタンクが公表したデータによると、日本の労働者が適正な睡眠時間（7〜9時間）をとるようになった場合、約15兆円の経済損失を防げるという試算もあります。質の良い睡眠に大事な「枕」、気をつかっていますか？