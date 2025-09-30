前橋市議会の富田公隆議長は30日、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した小川晶市長の行為が、市長らの政治倫理確立を定めた条例に抵触するとの認識を示した。職務上の倫理性や高潔性が求められるとした条文を引き出し「規範意識の部分だ」と市内で記者団に述べた。富田氏は最大会派「前橋高志会」に所属。同会派は29日に小川氏へ提出した意見や質問の中で、同条例が規定する政治倫理基準に触れ「今回の行為は市民の信