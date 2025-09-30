◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2025年9月30日みずほペイペイD）ソフトバンクの牧原大成内野手（32）が今季31度目のマルチ安打を放ち、初のリーグ首位打者獲得へ大きく前進した。初回に中前打、3打席目は右翼線に二塁打を放ち、打率を3割台に乗せた。4厘差の2位で追っていた柳町は6回の3打席目まで無安打で数字を落とした。