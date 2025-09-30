NSTが関東信越国税局から制作会社などに支払った経費の一部について修正申告の指導を受けた問題について、NSTでは今年7月に外部調査委員会を設置し、事実関係の解明や背景などについて調査していましたが、10月3日にその調査報告書が提出されることになりました。 関東信越国税局から11億円の経費について修正申告の指導を受け、7億900万円を納税しているNST。今年7月に事実関係の解明や原因の分析、再発防止策の提言を受けるため