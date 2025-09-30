台湾の大手ベンチャーキャピタル、中華開発資本（CDIBキャピタルグループ）は30日、鹿児島県薩摩川内市に国内最大級の人工知能（AI）向けデータセンターを整備する計画を発表した。信越科学産業（長野市）と共同で法人を設立し、必要な調査を進める。膨大なデータ処理が必要なAIの普及を背景に、データセンターは全国で設置が相次いでいる。計画では、九州電力の火力発電所跡地にある脱炭素化拠点「サーキュラーパーク九州」内