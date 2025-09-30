【ロサンゼルス共同】米西部カリフォルニア州のニューサム知事（民主党）は29日、人工知能（AI）モデルの大規模開発業者に対し、安全対策の公表を義務付ける州法案に署名し、同法が成立した。米メディアによると、こうした法律は全米初。ニューサム氏は昨年、類似の州法案に拒否権を行使したが、一転して賛同に回った。ニュースサイト、ポリティコは、共和党のトランプ大統領が技術競争で中国に勝つためにAI開発を加速させてい