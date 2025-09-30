開設７０周年記念競走「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」が１０月５日から１０日まで、愛知県のボートレース蒲郡で開催される。このＰＲのため、蒲郡市ボートレース事業部の近藤章仁部長ら関係者が３０日、土屋智則（４０）＝群馬・９７期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。蒲郡の周年記念としては初めて、前半２日間の１２Ｒがダブルドリームで施行される。初日は、顕著な功績などが認定された『ゴールデ