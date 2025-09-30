東京・池袋署で目撃されたのは、眉間に深いしわを寄せたまま歩く男。自身の支配下である不良少年グループ「川口ドラゴン」に指示し、暴走行為をさせた疑いで逮捕された暴力団組員、海老塚龍巳容疑者（34）です。実際の暴走行為の様子を捉えた映像を見ると、川口ドラゴンの24人がバイク15台で暴走し、警察車両をあおるように手を上げて走る様子も確認できます。この日、暴走行為をしていたのは東京・足立区。少年らがこの場所を走っ