ソフトバンクは３０日、又吉克樹投手（３４）に来季契約を締結しない旨を通達したと発表した。又吉は２０２１年オフに国内ＦＡ権を行使して中日から移籍。加入から３年連続で３０試合以上に登板したが、今季は一軍登板なし。二軍では２７試合、防御率３・５８の成績を残した。今シーズンは開幕前に先発配置転換を受け入れてスタートするも、８月に再び中継ぎに戻った。身上とする「便利屋」として一軍戦力に加わろうとしてきた