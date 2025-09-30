西武は３０日、タイラー・ネビン外野手（２８）、トレイ・ウィンゲンター投手（３１）、ビクター・ロペス投手（２６）、アンソニー・ガルシア外野手（２５）の４外国人が帰国したと発表した。ネビンは来日１年目で１３７試合に出場し、１４１安打の打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点をマーク。４月後半からは４番に定着し、一塁の高い守備力でもチームに大きく貢献して２年契約延長を勝ち取った。ウィンゲンターは４９