◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手が史上４人目の日米通算２００勝をかけて４度目となる今季最終先発、小林誠司捕手との「マーコバ」バッテリーで先発。３点の援護をもらい、５回４安打２失点で勝ち投手の権利を得た。１回に中山礼都内野手の２点二塁打などで巨人が３点を先制。田中将は初回に先頭・岡林勇希外野手に中前打されたが、後続を抑え無失点。２回は３者凡退に抑えた。