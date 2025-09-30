歌舞伎俳優の尾上右近が３０日、東京・銀座の歌舞伎座ギャラリー・歌舞伎座ホールで行われた「特別展ＴｈｉｓｉｓＫＡＢＵＫＩ体験！『義経千本桜』が誘う歌舞伎の世界」（１０月１日〜１１月１６日）の内覧会に出席した。展示を見た右近は「僕が子供の時にこういう展示があったら、楽しくて仕方がなかったんじゃないかなと思う。間近で衣装や小道具、かつらを見ると、そういうものから演目の香りを感じることができる