BE:FIRST・SOTA「Chill with you」 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーSOTAによるソロ楽曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」のSpecial Dance Performance映像がYouTubeで公開された。【動画】公開されたSOTA (BE:FIRST) / Chill with you -Special Dance Performance-BE:FIRSTメンバーによるソロ企画『One of the BE:ST』第4弾は、SOTAの作品。BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてき