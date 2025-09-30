ドラフト4位捕手が決勝3ランを放つ！ 9月27日、阪神対オリックス（SGL）に榮枝裕貴が5番・捕手で先発出場し、決勝の3ランを放ち、チームの勝利に貢献した。 0-0で迎えた5回裏、二死一二塁の場面で榮枝裕貴が左中間に3ランホームランを放ち、3点を先制。 直後の6回表、先発の門別啓人が池田陵真にタイムリーを浴び、1点を返される。しかし後続を断ち、この回を3-1で終えた。 7回は椎葉剛、8回はゲラ、9回は岡