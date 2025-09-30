シュレーゲル・スイス中銀総裁 今後数四半期はインフレ率がわずかに上昇すると予想 不確実性は依然として高く、スイス中銀は状況を注視 指標は安定した状況と緩やかな成長を示唆 米国の医薬品関税により、下振れリスクが若干高まった