ジェファーソンＦＲＢ副議長 労働市場は軟化しており、ＦＲＢの支援がなければ圧迫される可能性 今年以降、ディスインフレが再開すると予想 ２０２５年残りの成長率は１．５％前後で推移 トランプ政権政策の影響は依然として流動的 基本シナリオ見通しへの不確実性は特に高いと認識 （ヘルシンキ会合での講演原稿）