2018年に富山市で起きた交番襲撃事件で、富山地裁は30日、発生当初の県警への通報音声を開示した。交番の男性相談員が助けを求める緊迫したやりとりが記録されていた。音声は、奪われた拳銃で射殺された警備員中村信一さん＝当時（68）＝の妻が県警の初動対応の不備を問い29日に敗訴した訴訟で、証拠採用された。原告側が開示を求めていた。事件では、元自衛官島津慧大被告（29）が交番で警部補を刺殺。奪った拳銃で、近くの小