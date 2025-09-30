もうすぐパパになるというのに、全然自覚がない旦那さんっていますよね。いつまでも独身気分で妊娠中の妻への思いやりがない人だと、今後のことを考えたときに不安になると思います。ただ、そんな旦那さんを変えるのは、案外簡単なようで……？今回は、独身気分だった夫が助産師さんの言葉でイクメンに成長した話をご紹介いたします。褒められて成長「妊娠中、夫は夜遅くまで飲み歩いて深夜に帰宅したり、私がつわりで寝込んでい