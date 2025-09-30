今の話…録音しておいたわ彼氏いない歴＝年齢なのに!?自宅前に激昂するサレ妻が待ち構えていて…／親友は、私の名前で不倫中（1）私は親友とその彼にハメられた!? 女性が巻き込まれた偽装不倫の真相とは…。彼氏いない歴＝年齢の正子。ある夜に仕事から帰宅すると、自宅前に鬼のような形相の女性が！正子に向かって「あなたが不倫している男の妻よ！慰謝料きっちりもらうからね！」と大声で怒鳴りつけてきたのです。まったく身に覚