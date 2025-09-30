[9.27 J1第32節 町田 1-0 岡山 Gスタ]ファジアーノ岡山の大卒ルーキーMF藤井海和が27日、J1第32節・町田戦で約4か月半ぶりのJ1リーグ戦先発出場を果たした。負傷者が相次ぐボランチの一角で守備のリスク管理に奔走。さらにはボックス内への果敢なスプリントで決定機も作ったが、これは決め切れず、5試合ぶりの勝利に貢献することはできなかった。チームは後半アディショナルタイム5分の失点で敗戦。「チームもなかなか勝ててい