将棋の藤井聡太七冠(23)と同学年の伊藤匠叡王(22)。注目の王座戦、ファンも名古屋に集結です！ 【写真を見る】 藤井聡太七冠（23）と伊藤匠叡王（22）の同学年対決 王座戦第3局の勝負めしは“ひつまぶし” 将棋ファンも名古屋に集結 愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が、伊藤匠叡王の挑戦を受ける王座戦五番勝負。第3局の会場は、名古屋マリオットアソシアホテルです。 伊藤叡王は去年、当時8つのタイトルを独占していた藤井七冠