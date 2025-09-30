■セットリストはApplemusic、Spotify、Amazon Musicで公開中 【写真】お揃い衣装のBE:FIRST『BMSG FES’25』オフショット BE:FIRSTの『BMSG FES’25』オフショットが、グループ公式Xにて公開された。 Xには、白トップスにお揃いのブルーのパンツとお揃いの靴を合わせ、横一列に並んだ姿が公開されている。 ファンからは「さわやかでかっこいい」「靴までお揃いだ」「スタイルいい」などの声があがっている。 さ