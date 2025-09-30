■「朝の4時半に船の上」「天気がもってくれて良かった…」というストーリーズも 【写真】木村拓哉と濱田崇裕の船上ツーショット 木村拓哉がInstagramでWEST.濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）との船上ツーショットを公開した。 公開された写真は、チェックシャツにサングラスをかけ、大きな口を開けたあくび中（！？）の木村と、ジャケットをかぶった姿で笑顔を向けた濱田のツーショット。