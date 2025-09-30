上越市で76年にわたり親しまれた食料品店『いまいストアー』が、9月閉店しました。常連客に惜しまれつつ、閉店を決意した店主の思いを取材しました。 上越市の高田城址公園の近くにある『いまいストアー』。 創業76年の食料品店で市内に2店舗あり、魚などの生鮮食品から日用品まで幅広く扱っています。従業員は12人、店を切り盛りするのは2代目の今井恒雄さん81歳です。 ■2代目 今井恒雄さん 「今の旬はブ