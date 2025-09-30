○ＥＲＩＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.58％にあたる12万株(金額で3億9600万円)を上限に、10月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○シナネンＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の7.53％にあたる90万株の自社株を消却する。消却予定日は10月31日。 ［2025年9月30日］ 株探ニュース