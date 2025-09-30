※10月16日、東証プライム市場に上場予定のテクセンド [東証Ｐ]、17日、東証グロース市場に上場予定のユーソナー [東証Ｇ]は30日、仮条件を発表した。 ●テクセンドフォトマスク 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：10月16日 事業内容：フォトマスクの製造・販売 仮条件：2900円～3000円 想定発行価格：2890円 上場時発行済み株式数：9929万1220株 公募：700万株