Ayumu Imazuが、5月11日（日）に日比谷公園大音楽堂にて行った初の野外ワンマンライブ＜Ayumu Imazu LIVE 2025 “ERA - FINAL -”＞の模様を収めたLIVE Blu-rayを発売することが決定した。3月より行われてきたツアー＜Ayumu Imazu HALL TOUR 2025 “ERA”＞の千秋楽として行われた本公演。LIVE Blu-rayには初の屋外ワンマン、そして初のバンドセットライブというスペシャルな公演のライブ本編に加え、貴重なMCを含むアンコール映像