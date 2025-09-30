タレントの中川翔子さん（40）が30日、双子を出産し、喜びを報告しました。中川翔子さんの公式インスタグラムより：9：30ごろに無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600グラム越え！中川翔子さんが30日午後、“親子ショット”とともに出産したことを報告しました。2023年4月に結婚を発表し、2025年5月、40歳の誕生日に妊娠していることを明かしていた中川さん。そして8月には、おなかの赤ちゃんは双子の男