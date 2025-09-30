退任に当たり、職員から花束を受け取るスポーツ庁の室伏広治長官（右）＝30日午後、東京・霞が関スポーツ庁の室伏広治長官は30日、5年の任期を終えて退任し、職員に向けたあいさつで「さまざまなスポーツの可能性を追求し、皆さんと一緒にいろいろな種をまいたと思う」と振り返った。同庁は設置から10年の節目となる10月1日に、パラリンピアン初の長官となる河合純一氏を新たなトップに迎える。室伏氏は2020年10月に就任し、ト