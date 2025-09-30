青森県七戸町で2024年、トラック運転手の男性を車で連れ去り暴行を加えて死亡させ、遺体を土中に埋めたなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた運送会社の元役員十枝内伸一郎被告（49）の裁判員裁判で、青森地裁は30日、懲役14年（求刑懲役15年）の判決を言い渡した。蔵本匡成裁判長は判決理由で、事件を「被告が立案し主導した」と指摘。「粗暴かつ残忍で悪質性が高く、被害者の命を奪った結果は重大」と述べた。