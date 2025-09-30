大阪市内のマンションで目撃されたのは、様子をうかがいながら部屋に入る不審な人物。スマホのライトを照らしつつ、迷わず部屋へ。置いてあったファイルから現金3万円を盗んでいったということです。被害に遭った女性は「怖かった。（Q.犯人に心当たりは？）全くない」と話し、動揺を隠しきれません。被害女性の父親：泣きながら電話がかかってくることはまずない。よっぽど怖かったんだと。ひどくおびえる女性。被害は、これが初