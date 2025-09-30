熊本県は、ことし7月から運休している熊本と香港を結ぶ香港航空の定期便について、10月26日からの冬ダイヤも運休が決まったと発表しました。 県によりますと、29日に香港航空から「日本への旅行の需要が著しく減少しているため、引き続き運休を決定した」との連絡を受けたということです。香港航空は、熊本地震や新型コロナの影響による運休を経て、2023年12月から香港-熊本線を再開し、ことし6月まで週4往復 運航していました