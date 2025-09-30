トヨタ自動車は３０日、スタートアップ（新興企業）などへの投資会社「トヨタ・インベンション・パートナーズ」を設立すると発表した。起業直後の国内スタートアップとの事業連携に重点を置いた出資を長期的な目線で行う。戦略投資枠は１０００億円で、１０月１日から事業を開始する。新会社が支援した起業家に、実証実験を始めた「トヨタ・ウーブン・シティ」（静岡県裾野市）を活用してもらうことも検討する。トヨタは、