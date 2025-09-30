INORANがニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』を携えて開幕した＜INORAN TOUR Determine 2025＞ツアー初日、9月27日 渋谷CLUB QUATTRO公演のレポートをお届けする。旅という名の冒険物語。今宵その第一歩を渋谷QLUB QUTTROのステージ上にてあらたに踏み出したのは、先だってアルバム『ニライカナイ-Rerecorded-』を発表したばかりとなるINORANだ。その『ニライカナイ-Rerecorded-』におけるリードチューンの曲名をツアータ