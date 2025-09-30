TWO-MIXが2025年に結成30周年を迎えることを記念して、30周年記念CDを発売することが決定した。TWO-MIXは1995年4月にTVアニメ『新機動戦記ガンダムW』主題歌「JUST COMMUNICATION」でデビュー。同年に放送を開始した『新機動戦記ガンダムW』も今年30周年を迎えることから、30周年プロジェクトが絶賛開催中。今年7月には、YouTube「ガンダムチャンネル」にて【30周年記念映像】新機動戦記ガンダムW-Operation30th-が公開され、500万