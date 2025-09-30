米海軍横須賀基地を出港する原子力空母「ジョージ・ワシントン」＝３０日午前１０時半ごろ、横須賀市米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が３０日、午前１０時ごろ、同基地を出港した。当初は２９日に出港する予定だったが、延期されていた。ワシントンは補給や乗組員の休養のため、８月３０日から同基地に帰港していた。