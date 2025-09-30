石井亮次アナウンサー（48）がMCを務める、CBC・TBS系の情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）が、関東、名古屋、関西地区で上半期同時間帯の個人全体視聴率1位を獲得した。3地区での1位獲得は初めて。関東地区では個人2・4％。日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」と1位タイながら、同地区では3期連続1位となった。名古屋地区では2・4％で過去最高の数字。6期連続1位で占拠率22％は歴代ベスト更新となっ